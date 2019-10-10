Трое из четверых нижегородцев заявляют, что занимаются физкультурой и спортом Однако только 16 процентов делают это регулярно.

Более 75% жителей Нижегородской области считают, что занимаются физкультурой и спортом.

Это выяснилось в ходе социологического опроса, проведенного Научно-исследовательским Институтом проблем социального управления.

Однако только 15,8% опрошенных делают это регулярно. 30,2 % респондентов отметили, что занимаются физкультурой время от времени, а еще 30,3 % сказали, что занимаются, но очень редко. Каждый пятый (20,9 %) заявил, что никогда не занимался ни физкультурой, ни спортом.

Регулярно находят время и мотивацию для спортивных занятий 26,3 % молодых людей (группа респондентов до 25 лет) и немногим меньше – 21,9 % – нижегородцев в возрасте от 36 до 45 лет.

Руководитель НИИ проблем социального управления Максим Лубяной считает, что большинство нижегородцев понимают, что надо заниматься физкультурой и спортом, и хотят это делать, но на практике у многих планы таких занятий остаются только планами.

Напомним, что развитие физкультуры и спорта в Нижегородской области ведется в рамках государственной программы, утвержденной Постановлением регионального правительства 28 апреля 2014 года. В эту программу регулярно вносятся корректировки, в том числе, с учетом резкого возрастания интереса к футболу у детей и юношества вследствие проведения в Нижнем Новгороде летом 2018 года матчей Чемпионата мира по футболу. Так, последние изменения в госпрограмму были внесены 1 марта 2019 года. Программа устанавливает конкретные целевые ориентиры, такие, как число занимающихся футболом с разбивкой по возрастам, обеспеченность стадионами, манежами и площадками для игры в футбол, число тренеров и другие. В частности, доля нижегородцев, систематически занимающихся спортом, в 2019 году должна приближаться к 40 процентам от общего числа жителей региона в возрасте от 3 до 79 лет.

Напомним также, что, выступая на форуме «Россия – спортивная держава», Президент России Владимир Путин рассказал о планах вовлечь к 2024 году в занятия спортом более половины граждан России.

Социологический опрос «Нижегородцы о здоровье и спорте» проведен по инициативе Научно-исследовательского Института проблем социального управления 24 сентября 2019 года на территории Нижегородской области. Выборка комбинированная — общеобластная районированная — опрошено около 1200 респондентов. Выборка пропорционально распределена относительно численности населения, пола, возраста. Доверительная вероятность 97 %, доверительный интервал ±3,68 %.