Администрация Кубани и «Росагролизинг» подписали соглашение о сотрудничестве

Вице-губернатор Андрей Коробка и гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов подписали на агрофоруме «Золотая осень» соглашение, в рамках которого край и госкомпания будут вместе разрабатывать и реализовывать мероприятия по поддержке кубанских аграриев. Выражаться она будет в помощи при модернизации и техническом обеспечении хозяйств. Как заявил господин Коробка, регион уже много лет сотрудничает с «Росагролизингом», и только с начала 2019 года в рамках этого сотрудничества в край было поставлено более 250 единиц сельхозтехники общей стоимостью 1,6 млрд руб. «Благодаря программам «Росагролизинга» аграрии региона имеют возможность существенно модернизировать парк техники, приобрести новые сельхозмашины на доступных условиях, и, как следствие, проводить все сезонные работы вовремя»,- пояснил вице-губернатор.

За последние три года было зкуплено 11,7 тыс. единиц техники на общую сумму более 36 млрд руб.

Михаил Лукашов