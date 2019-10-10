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Уфа. Башкортостан

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Мэрия Уфа распределит места для продажи новогодних елок на пять лет вперед

МКУ «Городская реклама» Уфы по итогам аукционов 18 ноября намерено распределить места для продажи в городе новогодних елок на пять лет вперед. На торги выставлено 45 мест для размещения елочных лотков начальной стоимостью от 23,71 тыс. до 30,8 тыс. руб. за каждое. Шаг аукциона — 20% от стоимости лота. Торги пройдут на повышение цены. Площадь каждой точки — 10 кв. м.

Из сообщения об аукционах следует, что места для торговли новогодними деревьями будут организованы во всех районах города с 15 декабря по 31 декабря. Заявки от участников принимаются до 7 ноября.

Майя Иванова


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