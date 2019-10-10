Арбитражный суд не стал запрещать властям Ленинского района демонтировать медиафасад

Сегодня арбитражный суд Пермского края отказал ООО «Наружная цифровая реклама», владельцу медиафасада на ТЦ «Айсберг» (ул. Попова, 16), во введении обеспечительных мер. Истец требовал запретить администрации Ленинского района и МКУ «СМИ» проводить работы по принудительному демонтажу рекламной конструкции, пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе суда.
17 сентября 2019 года глава Ленинского района Александр Козенков выпустил постановление о демонтаже рекламной конструкции. Основанием стали материалы департамента экономики и промышленности администрации Перми.
Отметим, что ранее арбитражный суд запретил департаменту демонтировать медиафасад. Однако теперь у городских властей есть решение суда на демонтаж объекта.
Вчера подрядная организация пыталась демонтировать медиафасад с ТЦ «Айсберг», но подъезды к нему оказались заблокированы припаркованными авто. Сотрудники администрации района вызвали полицию, которая отказалась вмешиваться. Сегодня попытка может повториться. Отметим, что сегодня глава района ушел на больничный.