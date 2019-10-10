В Нижнекамске задержали похитителей нефти

Преступная группа, занимавшая хищением нефтепродуктов с нефтетрубопроводов, была задержана правоохранителями в Нижнекамске, передает пресс-служба МВД по Татарстану. Против подозреваемых возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 30, п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода».

По данным министерства, в состав группы входили пятеро мужчин в возрасте от 32 до 45 лет. В октябре 2018 года они организовали несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод на территории Нижнекамского района. В результате они причинили ущерб на 165 тыс. руб.

Во время допроса трое задержанных признались в содеянном. Они также рассказали, что другие фигуранты ничего не знали о преступной деятельности и были задействованы в качестве водителей. Трое фигурантов находятся в данный момент под подпиской о невыезде.

"Ъ-Казань"