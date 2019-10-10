«Технопарк Пермь» к 2023 году планирует инвестировать более 200 млн рублей

«Технопарк Пермь» в течение трех лет планирует инвестировать в развитие площадки более 200 млн руб. Об этом на стратегической сессии координационного совета по развитию цифровой экономики Пермском края заявил директор ООО «Технопарк Пермь» Владимир Баландин. По его словам, планируется увеличить площадь технопарка с 17 тыс. кв.м. до 32 кв.м. Также руководство технопарка планирует увеличить число резидентов с 30 до 45 компаний. «Это позволит создать 1,5-2 тыс. высококвалифицированных новых рабочих мест», – добавил господин Баландин. Сейчас резидентами технопарка являются 30 резидентов, которые создали 550 рабочих мест.

ООО «Технопарк Пермь» управляет технопарком на площадях бывшей IT- компании «Прогноз». Предоставляет площади для бизнесов и стартапов в сфере IT и цифровой экономики.