Избран глава Шадринска

Гордума Шадринска выбрала нового главу города. Им стал Виктор Ермишкин, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации. За него проголосовали 13 из 21 депутата городской думы, присутствовавших на специальном заседании, сообщает пресс-служба мэрии.

Изначально на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы города заявились шесть человек. Из них четверых допустили до думского голосования. Однако предприниматель Михаил Богданов снял свою кандидатуру. В результате конкуренцию Виктору Ермишкину составили главный специалист административно-технической инспекции администрации Шадринска Игорь Залящин, за которого проголосовало шесть депутатов, и предприниматель Валерий Мурзин, получивший ноль голосов.