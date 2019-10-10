FALKE впервые выпустили коллекцию повседневной одежды

Во флагманском бутике немецкого бренда Falke в ГУМе представили первую коллекцию линии Apparel — повседневной одежды для современных мужчин и женщин. В осенне-зимнем сезоне команда дизайнеров вдохновлялась выверенной простотой эстетики Баухаус. При создании водолазок, свитеров, жилетов и кюлотов использовались, например, классический меринос и кашемир, шелк и высокотехнологичные ткани. В рамках запуска первой коллекции Apparel также была представлена капсульная линия, вдохновлённая картиной знаменитого американского художника-экспрессиониста Марка Ротко.

Презентацию лично посетили владелец бренда Falke Пауль Фальке, а также дизайнер коллекции одежды. Гостями вечера стали Елена Летучая, Полина Аскери-Белоцерковская, Сати Казанова, Никита Кукушкин, Екатерина Климова, Александра Стриженова, Никита Ефремов, Мария Погребняк, Тимур Соловьев, Екатерина Вуличенко, Ольга Кабо и другие.