Семья погибшего магнитогорского срочника отсудила 4,5 млн рублей у Минобороны

Ленинский районный суд Магнитогорска обязал Министерство обороны России выплатить семье погибшего военнослужащего компенсацию морального вреда в размере 4,5 млн руб. Изначально отец, мать и сестра солдата срочной службы заявили иск на 9 млн руб., сообщает ТАСС.

В результате суд 9 октября частично удовлетворил заявленные требования, обязав Минобороны выплатить каждому члену семьи погибшего военнослужащего по 1,5 млн руб.

Житель Магнитогорска скончался в январе 2018 год в воинской части в поселке Сокол Пермского края. В октябре 2018 году военный суд в Пермском крае признал его сослуживца виновным в доведении до самоубийства и приговорил к 4 годам колонии.