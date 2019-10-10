Страсти по космосу

В компании «Космокурс» с нетерпением ждут согласования от госкорпорации «Роскосмос» проекта строительства первого Российского космодрома в Нижегородской области. На сегодня, по словам генерального директора компании Павла Пушкина это единственная проблема.

Другая проблема касается нормативной документации. По сути ряд решений сейчас вынуждено принимается вслепую и не исключенло, что часть работы придется переделывать, когда поступят необходимые документы. В «Космокурсе» надеются, что все эти промедления не повлияют на сроки реализации проекта. Напомним, что в полную силу космодром должен заработать в 2025 году.

Отметим, что точное место размещения первого российского космодрома до сих не известно. Подходящий участок выбирают вместе с правительством Нижегородской области. Площадь участка должна быть не менее 500 гектаров, окружённая лесом, без запретных зон и трасс полетов и хорошей транспортной инфраструктурой.