Бизнесменов потянуло на готовое

Ростов-на-Дону обогнал Москву по стоимости готового бизнеса. По данным Avito, за существующую компанию там в среднем придется заплатить около 4,5 млн руб., а в столице на 100 тыс. руб. меньше. При этом спрос на готовый бизнес в среднем по России за год вырос почти на 6%, а предложение — на 10%.

В Москве компании стали покупать немного реже, зато предложение, наоборот, выросло сильнее, чем в среднем по стране, рассказал “Ъ FM” пресс-секретарь Avito Никита Девятов: «В целом по стране интерес к приобретению готовых предприятий увеличился примерно в двух третях крупнейших городов. В Москве спрос со стороны потенциальных покупателей снизился на 1%, по сравнению с предыдущим кварталом, и на 3%, по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее. При этом средняя цена готового бизнеса в Москве составляет 4,54 млн руб.

За последний квартал покупателей из Москвы на Avito больше всего интересовало приобретение компаний в сфере услуг, общепита и торговых предприятий. Распределение такое: на сферу услуг — 36%, общепит — 19%, и 14% — торговые предприятия».

“Ъ FM” связался с представителями отраслей, в которых спрос на готовый бизнес вырос больше всего, и поинтересовался, почему это происходит. Ресторатор, совладелец компании Marach&Kan Александр Кан считает, что многие покупатели готовых ресторанов и кафе мало знакомы со спецификой этого бизнеса и считают, что достаточно просто купить готовую точку. «Хороший бизнес не продается, продают то, что плохо работает. Желание заниматься ресторанами у многих людей есть, потому что многие думают, мол, что там сложного-то — делай качественно еду, и у тебя все будет хорошо. Есть фастфуд — это одно дело, а есть рестораны, которые требуют присутствия, атмосферности и всего остального. И большое количество заведений продается не только по причине локации. В принципе у населения сейчас деньги ограничены, и первое, на чем люди начинают экономить — это походы в рестораны, развлечения. Сейчас рынок как-то сегментируется очень интересно. Огромное количество фуд-маркетов открывается сейчас. С одной стороны, там вроде бы все хорошо. С другой стороны, это очень сильно подкосило рестораны среднего уровня с чеком где-то от 800 до 1,5 тыс. руб. Люди покупают, думая, что они получат бизнес, который будет работать устойчиво, но это не так»,— заключает Кан.

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Основатель сети барбершопов Topgun Алексей Локонцев считает, что в сфере услуг, в частности, парикмахерских, скопилось слишком много убыточных бизнесов, которые владельцы просто пытаются сбыть: «Происходит так называемая чистка качеством. В какой-то момент я запустил своим барбер-шоу, которое прошло два года назад, большой хайп на то, что барбершопы — это круто. И каждый второй пошел открывать, но за 1 млн руб. Открытие Topgun в тот момент стоило условно 3,5 млн. И эти люди, которые открывали за миллион в надежде на то, что все будет работать, постоянно туда деньги скидывали. Последние в итоге закончились. Сейчас идет в Москве около тысячи барбершопов, а реально достойных, которые зарабатывают,— 200. Понятно, что люди от безысходности хотят хотя бы продать бизнес.

Но дело, которое зависит от людей, покупать очень тяжело. С новым хозяином придут новые правила, и даже те ребята, которые там сейчас есть, разбегутся. И что вы получите? Плохой бизнес да еще с разбежавшимся персоналом».

Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов рассказал, что в торговлю часто приходят бывшие владельцы небольших предприятий, которые не достигли успеха в других сферах: «В свое время у нас были периоды всплеска продаж готового бизнес. Я помню, сам интересовался, но это было в тяжелые времена, после кризисов, после изменений в законодательстве в худшую сторону. Что касается возникающего спроса, торговля для обычных людей без каких-то связей, выдающихся талантов — самый доступный малый бизнес. А сейчас у нас произошли серьезные изменения воразных сферах: реклама во многом монополизирована, из ЖКХ активно вымываются малые фирмы. Куда этим людям идти? В торговле сейчас ничего такого не происходит, все ждут отмены ЕНВД в 2021 году. Пока ситуация более или менее стабильная».

По данным Avito, самый доступный вид готового бизнеса — интернет-магазин. За него в среднем придется заплатить около 600 тыс. руб., и цена падает из-за высокой конкуренции.

Сергей Гусев