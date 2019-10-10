К концу года количество эквайринговых устройств на Кубани достигнет 140 тыс.

Повышение доступности финансовых услуг на Кубани и увеличение доли безналичных платежей — одна из первоочередных задач по развитию финансового сектора региона. Ее решением занимается администрация совместно с Южным ГУ Банка России. За шесть месяцев 2019 года количество различных устройств по приему платежных карт на территории региона выросло на 10 тыс., сообщил вице-губернатор Игорь Галась.

«К концу года количество банкоматов, электронных терминалов и других эквайринговых устройств на Кубани увеличится еще на 10 тыс. и достигнет 140 тыс. Более того, уже все МФЦ края оснащены оборудованием для проведения безналичной оплаты государственных и муниципальных услуг», — пояснил вице-губернатор.

По его словам, власть совместно с банковским сектором края активно работает над популяризацией безналичных платежей за услуги ЖКХ и проезд в общественном транспорте. Он напомнил, что сейчас в Краснодаре и Тбилисском районе для популяризации безналичных платежей в целом и национальной платежной системы запущена маркетинговая акция по оплате проезда бесконтактной банковской картой «Мир» со скидкой четыре руб.

Доля оплаты проезда в транспорте картами «Мир» в сентябре в Краснодаре выросла с 15% до 26%.

С 1 сентября по 30 ноября в Сочи аналогичную акцию проводит Сбербанк совместно с Mastercard. Там стоимость проезда при оплате бесконтактными картами платежной системы Mastercard снижена на три руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Елена Рыжкова