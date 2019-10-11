Крысы дают надежду на восстановление печени

Специалисты кафедры медицинской биохимии и биофизики Института естественных наук и математики Уральского федерального университета выяснили, что ускорить восстановление печени после повреждения можно через стимулирование клеток иммунной системы.

Справиться с негативными последствиями и регулировать активность клеток печени помогает иммуномодулятор аминофталгидразид (АФГ). Он воздействует на макрофаги печени (клетки Купфера; отвечают, в частности, за утилизацию отработавших свое клеток крови), которые принимают непосредственное участие в воспалительных процессах, и восстанавливает их функции. АФГ также ускоряет восстановительные процессы, влияет на метаболизм гепатоцитов и на продукцию белков теплового шока (предотвращают программируемую гибель клеток печени).

Недостаток известных способов лечения токсических гепатитов — низкая эффективность. Приходится применять большой спектр лекарственных средств длительное время, что создает дополнительную нагрузку на печень, рассказывает аспирант кафедры медицинской биохимии и биофизики, научный сотрудник отдела биологических исследований НИИ физики перспективных материалов Злата Шафигуллина. Иммуномодулятор действует на регуляцию активности иммунокомпетентных клеток, а именно макрофагов, что вызывает восстановление структурно-функционального состояния печени при минимальной лекарственной нагрузке на организм, объясняет она.

Эти выводы сделаны после опытов на крысах: исследователи моделировали токсическое повреждение печени промышленным ядом тетрахлорметаном. В метаболических процессах животных и человека много общего, и полученные результаты можно попробовать перенести на человека, считает Шафигуллина.

«Тетрахлорметан — высокотоксичный гепатотропный яд. Печень в сравнении с другими органами наиболее чувствительна к действию этого яда. В результате повреждения в печени начинаются процессы некроза гепатоцитов, что впоследствии может привести к фиброзу, циррозу и даже к смертельному исходу»,— объясняет она.

Раньше тетрахлорметан использовали при изготовлении хладагентов (фреонов и хладонов), как чистящее вещество в химчистках и пятновыводитель; применяли его и в промышленности — как растворитель жиров, смол, каучука; включали в состав жидкостей для наполнения огнетушителей для нефтепродуктов. С 1986 года в США, а затем и в России ограничили его применение.

Последствия воздействия тетрахлорметана на печень схожи с влиянием на орган других хлорорганических соединений, говорит Шафигуллина.

«Конечно, существуют некоторые отличия в механизме действия различных видов яда, но в целом они приводят к схожим повреждениям,— продолжает она.— К группе гепатотропных ядов также относятся хлороформ, фосфор, селен. Лекарственный препарат парацетамол при длительном применении в больших дозах также может оказывать гепатотоксическое действие. Есть и пищевые группы — к примеру, каррагинан, который в очень небольших количествах входит в состав колбасных изделий».

До использования препарата АФГ в лечении токсического повреждения печени у людей еще очень далеко: необходимы эксперименты на животных и патентование метода.

Пока же Злата Шафигуллина получила грант РФФИ (19–315–90012): фонд финансово поддержит научно-исследовательский проект до 2021 года.

По материалам сайта УрФУ.