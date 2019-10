Невозможно, но получилось

Исследователи из США, России и Китая синтезировали запрещенное классической химией соединение водорода и церия — СеH9, которое демонстрирует сверхпроводимость при сравнительно низком давлении в 1 млн атмосфер.

Материалы, способные проводить ток без сопротивления, называются сверхпроводниками и используются в мощных электромагнитах, например, тех, что ускоряют частицы на Большом адронном коллайдере. Недостаток известных на сегодня сверхпроводников в том, что они сохраняют свойства лишь при очень низких температурах и высоких давлениях. Это ограничивает круг возможных приложений и делает существующие сверхпроводниковые технологии дорогими. Открытие сверхпроводников, работающих при нормальных условиях, позволило бы передавать электроэнергию по проводам без потерь, удешевить медицинские томографы и поезда на магнитной подушке.

При чрезвычайно сильном сжатии водород должен стать твердым металлом, считают ученые, и такая форма водорода может демонстрировать сверхпроводимость при комнатной температуре. К сожалению, металлизация чистого водорода требует колоссального давления, около 5 млн атмосфер. Для сравнения: давление в центре Земли составляет 3,6 млн атмосфер.

«Поэтому материаловеды идут по другому пути: синтезируются так называемые запрещенные соединения разных элементов — например, лантана, серы или церия — и водорода, с повышенным содержанием последнего. Скажем, классическая химия предусматривает вещества с формулами CeH2 и CeH3. Мы же упаковываем в супергидрид церия еще больше атомов водорода и получаем соединение CeH9»,— говорит автор исследования Артем Оганов, профессор Сколтеха и Московского физико-технического института.

«Хотя сверхпроводящие свойства супергидрида церия проявляются только при охлаждении до –200°C, этот материал интересен тем, что стабилен при более низком давлении (1 млн атмосфер), чем полученные ранее супергидриды серы и лантана. Супергидрид урана UH7, который мы с коллегами предсказали и получили в прошлом году, стабилен при еще более низком давлении (0,2 млн атмосфер), зато он требует большего охлаждения (–219°C)»,— рассказывает соавтор работы Иван Круглов, научный сотрудник лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ и Всероссийского НИИ автоматики им. Н. Л. Духова.

Чтобы получить супергидрид церия, ученые поместили в камеру с алмазными наковальнями микроскопический образец металла церия и вещество, выделяющее при нагревании газообразный водород. Для проведения реакции этот образец сжимали между двумя плоскими алмазами, достигая необходимого давления. Содержащий водород реагент нагревался лазером. По мере увеличения давления в камере образовывались гидриды церия со все большим содержанием водорода: CeH2, CeH3 и т. д. Наконец, продуктом реакции становился супергидрид церия CeH9. По словам авторов исследования, все соединения подобного рода нестабильны при снижении давления.

Чтобы прояснить структуру нового вещества, ученые использовали рентгенодифракционный анализ, чувствительный к расположению атомов церия. В кристаллической решетке CeH9 каждый из этих атомов окружен своего рода сферической клеткой из 29 атомов водорода. При этом атомы водорода связаны между собой ковалентными связями — как в молекуле газообразного водорода H2, но несколько слабее, а атомы церия занимают предоставленные им полости.

Благодаря появлению методов компьютерного предсказания запрещенных соединений, таких как разработанный профессором Сколтеха и МФТИ Артемом Огановым алгоритм USPEX, ученые уже досконально изучили почти все гидриды отдельных металлов. Следующий шаг — добавить еще один химический элемент. Науке почти ничего не известно о свойствах тройных соединений, где помимо водорода присутствуют атомы сразу двух металлов. Поскольку вариантов таких соединений очень много, исследователи планируют использовать алгоритмы искусственного интеллекта для отбора самых перспективных тройных систем.

По материалам сайта МФТИ и статьи Synthesis of clathrate cerium superhydride CeH9 at 80-100 GPa with atomic hydrogen sublattice; Nilesh P. Salke, M. Mahdi Davari Esfahani, Youjun Zhang, Ivan A. Kruglov, Jianshi Zhou, Yaguo Wang, Eran Greenberg, Vitali B. Prakapenka, Jin Liu, Artem R. Oganov, Jung-Fu Lin, журнал Nature Communications, октябрь 2019 г.