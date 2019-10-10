Андрей Козиков сохранил пост вице-спикера красноярского горсовета

Депутаты горсовета Красноярска сохранили должность вице-спикеру, единороссу Андрею Козикову. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал один из инициаторов его увольнения Роман Крастелев. Внеочередная сессия проходила в закрытом режиме. 11 депутатов проголосовали за сложение полномочий, 18 против, четверо воздержались.

Напомним, что вопрос о об отстранении от должности вице-спикера Андрея Козикова внесла в горсовет инициативная группа из 12 человек от фракций КПРФ и ЛДПР. «Мы настаивали, что господин Козиков не исполняет свои прямые обязанности. Коллеги парировали тем, что такая инициатива – это просто личная межпартийная склока, хотя мы настывали на обратном», - рассказал представитель ЛДПР в горсовете Роман Крастелев. Он отметил, что дальнейшие планы по этому вопросу пока не обсуждались.

С 2017 года Андрей Козиков руководит ООО «Городской молочный комбинат». С октября 2018 года работает заместителем председателя горсовета. За утверждение его кандидатуры в должности проголосовали 24 депутата из 36.

Юлия Сасевич