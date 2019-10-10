На строительство ФАПов в Пензенской области дополнительно выделили 3,5 млн рублей

В Пензенской области в этом году будут дополнительно построены три фельдшерско-акушерских пунктах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Объекты будут возведены в селах Сюзюм Кузнецкого района, Каменка Тамалинского района и деревне Субботино Никольского района.

Изначально в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» планировалось возвести 10 ФАПов, теперь их количество увеличили до 13-ти. Расходы областного бюджета на эти цели выросли на 3,5 млн, и на данный момент составляют 15,5 млн руб.

Иван Сергеев