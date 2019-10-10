Новокузнецким активистам не согласовали митинг против угольных разрезов

Организаторам движения «Протестный Кузбасс» мэрия Новокузнецка не согласовала проведение 13 октября у ДК им. Дзержинского (один из гайд-парков города) митинга против расширения угольных разрезов. Как сообщила группа протестного движения в соцсети «ВКонтакте», заявка была подана в администрацию 30 сентября. Планировалось участие 500 человек, использование звукоусиливающей аппаратуры, плакатов, флагов и других средств наглядной агитации.

«Сергеем Цивилевым за этот год было передано более 1000 га земель сельскохозяйственного назначения угольным предприятиям. В Кемеровской области площадь нарушенных земель больше в 12,5 раза, чем в среднем по России. Зимой этого года в Киселевске выпал черный снег, а в мае начались подземные пожары. Также из-за взрывов на угольных предприятиях рядом с Новокузнецком часто случаются землетрясения. Работа разрезов отрицательно влияет на здоровье людей: угольная пыль может стать причиной возникновения туберкулеза и онкологических заболеваний»,— говорится в уведомлении.

Активисты сообщили, что от мэрии Новокузнецка им пришел «просроченный ответ», потому свое уведомление они посчитали согласованным. «Согласно закону, у органа исполнительной власти есть три дня с момента подачи уведомления на ответ, в противном случае мероприятие считается автоматически согласованным. Администрация отправила письмо с ответом 3 октября, т.е. на четвертый день после подачи»,— говорится в сообщении.

Кроме того, администрация в ответе указала, что площадка занята почти на весь день другими пикетирующими и предложила провести митинг либо рано утром, либо поздно вечером. Организаторы мероприятия направили исковое заявление в суд с целью отменить решение местных властей.

Напомним, в апреле этого года на отчетной конференции губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что акции протеста, митинги и забастовки создают деструктивный информационный фон и порочат честь региона. «Зачастую люди на митинге хотят только показать себя, кто я, как правило, в этом весь вопрос»,— сказал тогда господин Цивилев.

Юрий Зуев