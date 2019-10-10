Вуди Аллен показал свой «Нью-Йорк»

Мелодрама Вуди Аллена вышла на экраны спустя год после скандала с сексуальными домогательствами режиссера. В России стартовал прокат «Дождливого дня в Нью-Йорке». Главные роли в ленте исполнили Эль Фанниг, Тимоти Шаламе и Селена Гомес. Снялся в картине также актер Джуд Лоу. Фильм должны были представить еще в прошлом году, но режиссер оказался в центре скандала. Его приемная дочь Дилан Фэрроу обвинила Вуди в сексуальных домогательствах. Она не смогла доказать это в суде, но в ее поддержку выступили многие молодые актеры, в том числе те, которые сыграли в новой ленте режиссера. В итоге релиз фильма сначала отложили, а потом премьеру отменили в США и Великобритании. Как секс-скандал повлияет на успех фильма в России? И чем примечательна новая работа Аллена? Об этом — Глеб Силко и Анна Никитина.

Главные герои ленты — пара молодых студентов. Гэтсби Уэллс — городской тусовщик, богач и интеллектуал, при этом романтик, который живет в мире старого кино. Его девушка Эшли Энрайт — чудаковатая начинающая журналистка, готовится взять интервью у звездного режиссера Роланда Полларда. Поездка в Нью-Йорк для нее — карьерный трамплин, и вместе с Гэтсби они отправляются на Манхэттен. Правда, город встречает их проливным дождем и с каждым днем разводит пару все дальше и дальше друг от друга.

Еще год назад положение легендарного Вуди Аллена казалось устойчивым как никогда. Он заключил сделку со стриминг-гигантом Amazon Prime на четыре фильма и готов был целиком сосредоточиться на сценариях и съемках. Но по Голливуду прокатилась новость об очередном секс-скандале. Приемная дочь режиссера от первого брака обвинила Вуди в домогательствах 25-летней давности. Сам Аллен все отрицал и в итоге выиграл суд: Дилан Фэрроу не смогла привести доказательств. Тем не менее кампания против Вуди сыграла свою роль: Amazon отложил премьеру «Дождливого дня» на неопределенный срок. Актеры, сыгравшие в ленте, начали отправлять гонорары за фильм в фонды помощи жертвам сексуального насилия. В итоге картина все же вышла в прокат, но только в Европе. А Вуди Аллен сам подал в суд на Amazon за нарушение контракта.

Несмотря на все разбирательства, в России картину ждет успех, считает кинокритик Егор Беликов. По его словам, отечественные зрители практически не интересуются подобными скандалами, а работы Вуди Аллена в стране любят: «Кассовый успех фильма в России никак не зависит от медийных скандалов, потому что в России, мне кажется, люди не очень следят за международной повесткой в принципе, и уж тем более за киношной. Этот фильм, наверное, не найдет такую большую аудиторию, как могла найти какая-то другая его картина, например, “Полночь в Париже”, потому что он чуть сложнее, интеллигентнее, там много шуток про Пруста, Кафку и так далее.

Но постоянная аудитория у Аллена, безусловно, есть — неспроста в России покупают и показывают в кинотеатрах каждый его фильм».

Критики советуют абстрагироваться от секс-скандала и воспринимать «Дождливый день в Нью-Йорке» вне рамок голливудских разбирательств. В этой ленте режиссер следует своей традиции и повторяет антураж предыдущих работ — «Полночь в Париже», «Манхэттен» и «Матч-пойнт». Более того, он снимает ленту в своем родном городе, а на персонажей проецирует самого себя, отмечает заместитель главного редактора журнала «Сеанс» Василий Степанов: «Если он сам не появляется на экране, то один или даже два актера обычно исполняют партию Аллена. Очевидно, что и Тимоти Шаламе частично играет Вуди Аллена, потому что, известно, что режиссер в юности тоже играл в покер, как и герой этого фильма. Персонаж Джуда Лоу, сценарист среднего возраста, тоже похож на автора фильма, как пластикой, так и очками, одеждой».

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Сам секс-скандал Вуди Аллена, кажется, не смущает. 83-летний режиссер целиком погружен в работу — сейчас он снимает новую картину «Фестиваль Рифкина», а происходящее комментирует так: «Буду снимать кино до тех пор, пока у меня будут силы».

«Дождливый день в Нью-Йорке» советуют смотреть только в оригинале с русскими субтитрами, чтобы не упустить авторские шутки Аллена, которые, как правило, пропадают в дубляже.