Из ЕГРЮЛ исключено 1,5 тысяч организаций-«однодневок» в Саратовской области

В этом году в Саратовской области было выявлено 10 преступлений, связанных с легализацией денежных средств, добытых преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В прошлом году количество выявленных преступлений этой категории возросло на 80%.

Правоохранительные органы пресекли 165 преступлений, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) и 62 преступления, предусмотренных ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

За указанный период количества в регионе снизилось количество организаций с массовыми учредителями в два раза, с массовыми руководителями - в четыре раза, в 17 раз уменьшилось количество организаций, зарегистрированных по массовым адресам. Из Единого государственного реестра юридических лиц было исключено более 1,5 тыс. организаций-«однодневок», работавших вне правового поля.

Марина Ковалева