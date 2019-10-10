В Татарстане Фонд поддержки предпринимательства выдал с начала года 605 млн рублей

За девять месяцев 2019 года Фонд поддержки предпринимательства в Татарстане выдал представителям малого и среднего бизнеса 605 млн руб., что на 320% больше прошлогодних показателей, говорится в сообщении минэкономики региона.

Число выданных Фондом с начала года микрозаймов составило 263, что на 250% больше, чем в 2018 году. Деньги получили бизнесмены, которые работают в сфере услуг, грузовых перевозок, сельского и фермерского хозяйства, строительства.

Напомним, что Фонд поддержки предпринимательства выдает деньги представителям малого и среднего бизнеса на срок до трех лет. Один заемщик может получил не более 5 млн руб. Деньги выдаются под залог движимого, недвижимого имущества и поручительство Гарантийного фонда Татарстана.

"Ъ-Казань"