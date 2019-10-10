Новая точка для притяжения бизнеса!

8 октября состоялось заседание Совета Пермского регионального отделения организации «ОПОРА РОССИИ». Офис «ОПОРЫ РОССИИ» находится теперь по новому адресу: ул. Пермская, 53.

На повестке дня несколько важных вопросов: грядущий юбилей Пермского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», планы работы до конца текущего года и, конечно, вступление 30 новых предпринимателей в организацию.

«ОПОРА РОССИИ» является мощным инструментом для выстраивания конструктивного диалога предпринимателей с региональной властью, а также для создания комьюнити внутри предпринимательского сообщества.

В связи со значительным увеличением численности регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» мы решили создать новую точку притяжения для бизнеса. Наши двери всегда открыты для предпринимателей. Мы готовы помогать краевому бизнесу развиваться!» – отметил председатель Пермского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Роман Водянов.

В этом году региональному отделению «ОПОРЫ РОССИИ» исполняется десять лет. К этому событию был запущен проект «10 к 10», в рамках которого до конца года пройдут десять образовательных мероприятий с участием представителей федерального и краевого бизнеса.

В скором времени будут проведены мероприятия, посвященные ораторскому мастерству предпринимателей, мастер-классы по маркетингу, а также краш-тесты бизнес-идей, на которых гости смогут представить свои стартапы для экспертной оценки.

Участие может принять любой желающий. Подробнее – на сайте: calendar.oporaperm.ru.