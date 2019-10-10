«Азово-Донская компания» уступила долг «Мишкино» на 180 млн рублей другому предприятию

Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению заявление ростовского ООО «МТМ» о замене «Азово-Донской компании» (ООО «АДК») в деле о взыскании 180,4 млн руб. с кондитерской компании «Мишкино». Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. В заявлении отмечается, что между что между «АДК» и «МТМ» был заключен договор уступки прав требований. Заседание по рассмотрению заявления назначено на 29 октября.

Напомним, в начале 2019 года «АДК» потребовала взыскать с «Мишкино» около 173 млн руб., выданных в июле 2016 года в качестве кредита под залог участка и оборудования кондитерской фабрики. По этому кредиту выступил поручителем управляющий партнер АФК «Система» Али Узденов. В апреле он подал в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении в качестве третьего лица в рамках спора ООО «Азово-Донская компания» и кондитерской фабрики «Мишкино». В его заявлении было сказано, что на момент заключения договора поручительства господин Узденов не знал, что «Мишкино» четыре года подряд работало в убыток, а обязательства компании на тот момент достигли 1,3 млрд руб. Он считает договор займа заключенным с нарушениями, так как, по его данным, АДК и «Мишкино» — аффилированные структуры.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО Кондитерская фабрика «Мишкино» учреждено в 2011 году в Аксайском районе Ростовской области. Владельцем и генеральным директором компании является депутат донского Заксобрания пятого созыва Сергей Рызенко. Выручка компании за 2018 год составила 944,4 млрд руб, а убыток — 373,8 млн руб.

Дарья Голякова