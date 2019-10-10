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Пиццайоло из краснодарского ресторана Don Bazilio заняли второе место в чемпионате России по приготовлению пиццы.

Арсланбек Алиев и Максим Антуганов заняли второе место в номинации «Пицца в дуэте». И прямо сейчас краснодарцы везут в город почетные звания серебряных призеров.


Чемпионат проходил на главной выставке индустрии гостеприимства PIR EXPO. Это самые масштабные соревнования по пицце в России. Конкурс проходит по регламенту Чемпионата мира по пицце в Парме. Победители будут представлять Россию на соревнованиях в Италии. 

Судили участников эксперты ресторанной сферы из Италии и России: рестораторы, бренд-шефы, технологи и известные пиццайоло. 

Готовят краснодарские медалисты пиццу в итальянском ресторане Don Bazilio, который находится в «Сити Центре

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