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ЦОДД рекомендовал мотоциклистам больше не выезжать на дороги в этом году

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал столичных мотоциклистов закрыть сезон и больше не выезжать на дороги из-за ухудшения погодных условий.

По информации ЦОДД, с начала 2019 года произошло 535 ДТП с участием мотоциклистов, в них погибли 38 человек, почти 600 получили ранения. «Важно напомнить, что ухудшение погодных условий резко снижает сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь, а также ухудшает видимость на дороге»,— говорится в сообщении ЦОДД.

По прогнозам синоптиков в ближайшее время в Москве погодные условия будут ухудшаться — пойдут дожди, мокрый снег и начнутся заморозки. По ночам в столице уже фиксируется минусовая температура, а на дорогах местами образуется гололедица.

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