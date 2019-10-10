Объем рублевого кредитования населения Удмуртии вырос на 13,5% за 8 месяцев 2019 года

За восемь месяцев 2019 года общий объем рублевого кредитования населения Удмуртии вырос на 13,5%. В то же время потребительское кредитование выросло на 20,8%, а жилищных кредитов выдано на 9,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Удмуртстат.

В первые восемь месяцев текущего года жителям Удмуртии выдали 10,64 тыс. жилищных кредитов, что на 15,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний размер кредита вырос на 8% — с 1,44 млн руб. до 1,55 млн руб. В общей массе выданных кредитов на долю жилищных приходится лишь около 20% — в прошлом году было около 25%.

Общая задолженность населения Удмуртии по кредитам составила 172,4 млрд руб. на начало сентября 2019 года. Из них 75,6 млрд руб. по жилищным кредитам. Доля задолженности по этим кредитам среди общей кредитной задолженности составила 44%. При этом средневзвешенные срок и ставка жилищного кредитования выросли за год со 189 до 210 месяцев и с 9,58% до 10,25% соответственно.

Вместе с тем, после спада в мае-июне, в республике отметили рост числа жилищных займов. В мае, июне, июле и августе выдали — 1,16 тыс., 1,27 тыс., 1,39 тыс. и 1,4 тыс. жилищных кредитов соответственно.