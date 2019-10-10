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Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Лжецелитель из Кудымкара отправился в колонию

Кудымкарский суд Пермского края вынес приговор местному жителю, обвиняемому в мошенничестве. Как было доказано в суде, с мая по ноябрь 2019 года подсудимый через соцсети знакомился с жителями края, имеющими различные заболевания. Злоумышленник уверял их, что является экстрасенсом, и обещал излечить от болезней. Несколько человек заплатили ему за лечение около 100 тыс. руб., но никакой помощи не получили. Сам лжецелитель после получения денег от общения с клиентами уклонялся.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, взыскав с него причиненный преступлениями ущерб.

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