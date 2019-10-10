Первый частный космодром в России может быть построен в срок Согласование затягивается, но работы идут в штатном режиме.

Работы по согласованию строительства первого частного космодрома в России идут в штатном режиме.

Руководство компании «Космокурс» вместе с правительством Нижегородской области выбирают подходящий участок для реализации проекта. Напомним, что он должен подходить по определённым параметрам: площадь не менее 500 гектаров, окружённая лесом, без запретных зон и трасс полетов и хорошей транспортной инфраструктурой. Другой момент – процесс согласования проекта с «Роскосмосом». Эта работа по словам главы «Космокурса» Павла Пушкина ведется не так быстро, как хотелось бы.

Помимо этого «Космокурс» до сих пор не может получить нормативную документацию, к которой в ходе экспертизы проекта придется прибегать. Павел Пушкин настроен оптимистично и надеется, что проект будет реализован в срок.

Напомним, что ряд СМИ распространили информацию о том, что реализация уникального российского космического проекта якобы откладывается из-за отсутствия необходимых документов.

Напомним также, что первый запуск ракеты с частного космодрома запланирован уже на 2020 год, а в 2025 году космодром должен заработать в полную силу. Примерная стоимость проекта превышает 2,5 млрд. рублей.