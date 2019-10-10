Инфляция в Удмуртии с начала 2019 года составила 1,6%

По итогам девяти месяцев 2019 года инфляция в Удмуртии составила 1,6% к показателю декабря 2018 года. Об этом сообщает Удмуртстат. По сравнению с сентябрем 2018 года показатель вырос на 3,2%, по сравнению с августом 2019 года — снизился на 0,1%.

Так, стоимость всех услуг с начала года выросла на 3,6%, бытовых — на 2,9%, непродовольственных товаров — на 1,7%, алкоголя — на 3,1%. Отметим, что продовольственные товары в сентябре подешевели на 0,2% по сравнению со значением августа 2019 года. Услуги также подешевели на 0,4%. Непродовольственные товары и алкоголь подорожали на 0,2% и 1,7% соответственно.