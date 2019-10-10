Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, как островитяне добывают электричество и как относятся к туристам.

Остров Ласкети сегодня! На пароме из Ванкувера можно доплыть примерно за час. На мой взгляд, это самая выдающаяся коммуна в Северной и Южной Америках, а, может, и во всем мире. Хотя без остального мира местные жители обходятся не напрягаясь.

На острове проживает около 500 человек. Согласно данным из официального блога островитян, народ образованный: поэты, артисты, физики, рыбаки, лесорубы, земледельцы, дизайнеры, музыканты, писатели, фермеры и профессиональные консультанты во многих областях, в том числе источников альтернативной энергии. Электричество они добывают по большей части с помощью солнечных батарей, ветряных мельниц, гидроэлектростанций. На острове нет асфальтированных дорог, канализационной системы, а пресная вода иногда еле течет. Но кое-кто решил жить вовсе без электричества, предпочтя ему старый добрый огонь, столь приятный для глаз и души. Большая часть населения обеспечивает себя едой самостоятельно, максимально отказываясь зависеть от материка. На острове достаточно места и для огородов, и для скота.

Деньги на Ласкети не так уж и ценятся, ведь жители с радостью делятся друг с другом всем необходимым. На острове есть одна пивнушка, одно кафе и бесплатный магазин, где аборигены обмениваются нужными вещами. У одной местной заводчицы проживает более 40 сенбернаров, а еще на свободе пасется почти тысяча диких овец.

А вот это из обращения местных к туристам: «Когда бы вы ни захотели приехать, что бы вы ни рассчитывали здесь найти, пожалуйста, помните, что Ласкети — не какой-то там утопический рай, это не “организованное сообщество”, и вообще не то, о чем бы вы могли подумать». Короче, смысл простой: не лезь со своим уставом в чужой монастырь. А лучше вообще не лезь…