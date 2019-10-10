Андрей Терентьев стал врио главы УФСИН в Татарстане

Временно исполняющим обязанности главы управления ФСИН России по Татарстану назначен Андрей Терентьев, ранее занимавший пост замначальника ведомства. Об этом сообщается на сайте регионального УФСИН.

До этого временно исполняющим обязанности главы управления ФСИН по Татарстану был Эдуард Хиалеев, который ныне является первым замглавы ведомства. Однако, согласно закону, один и тот же человек не может занимать пост врио начальника ведомства свыше 2 лет подряд.

Господин Терентьев родился 7 февраля 1965 года в Назарово Красноярского края. В 1986 году он окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище МВД СССР. С августа 2014 года он занимал пост замглавы управления ФСИН России по Татарстану.

"Ъ-Казань"