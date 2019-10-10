Актриса Милли Бобби Браун подписала контракт с ювелирным домом Pandora

Ювелирный дом Pandora продолжает сотрудничество с новыми влиятельными лицами, создающими современную культуру, и рад анонсировать начало двухлетнего партнерства с актрисой Милли Бобби Браун.

Ценности, которые разделяет и пропагандирует молодая актриса, соответствуют концепции Pandora. Совместная коллекция Pandora ME создана так, чтобы через ряд скрытых в украшениях символов максимально раскрыть индивидуальность владелицы даже с помощью небольших деталей. Компания использует такие мотивы, как сияющая синяя луна, миниатюрное генеалогическое дерево, музыкальная нота, символ Зеркала Венеры с инкрустированным радужным орнаментом.

«Для меня большая честь быть партнером Pandora. Мне нравится Pandora, потому что с их украшениями каждый может рассказать свою уникальную историю и подчеркнуть свою индивидуальность».

Милли Бобби Браун не просто является амбассадором новой коллекции, она принимала непосредственное участие в создании Pandora ME, лично выбирая символы, которые наиболее близки поколению Z, чьим заметным голосом и является актриса.