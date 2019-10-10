В Краснодаре отремонтируют 800 м улицы Казачьей

В Краснодаре отремонтируют улицу Казачью длиной 800 м. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Находится она в центральной части города. Уточняется, что дорогу ждет комплексное обновление в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт начнется в 2020 года. Как говорят в мэрии, до этого полноценных работ здесь не проводилось несколько десятков лет. Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что приоритетными в рамках нацпроекта являются магистральные улицы, однако параллельно «анализируются обращения жителей» по поводу небольших дорог в жилых кварталах.

Все в рамках нацпроекта в Краснодаре в ближайшие два года планируют отремонтировать около 153 км дорог.

Михаил Лукашов