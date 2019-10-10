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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Туристический потенциал Нижнего Новгорода будут продвигать в интернете

На эти цели планируют потратить почти 9 миллионов рублей.

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Туристический потенциал Нижнего Новгорода будут продвигать в интернете.


Такая информация размещена сайте госзакупок. В качестве основной площадки для привлечения туристов выбран видеохостинговый сайт Youtube. Победителю конкурса предстоит до 10 декабря разместить там видео и баннеры, вдохновляющие туристов на посещение столицы Приволжья.

Учредитель ассоциации «Нижегородская гильдия экскурсоводов» Александра Шарова считает эту работу важной, потому что для многих туристов, приезжающих в город, информация из Интернета является основной.

Напомним, что блогер Илья Варламов неоднократно за последние годы посещал Нижний Новгород и публиковал материалы, содержащие противоположные оценки городских реалий.

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