В Москве с начала года эвакуировали 1,3 тыс. автомобилей без номеров

С начала 2019 года с улиц Москвы были эвакуированы более 1,3 тыс. автомобилей без номеров, сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«Мы регулярно получаем обращения от жителей с жалобами на машины без номеров, брошенные в городе. Такие автомобили – серьезная угроза безопасности для окружающих, особенно в местах притяжения автомобилистов, таких как парки, торговые центры, рестораны, — пояснили в АМПП. — Их нельзя идентифицировать, а это значит, что они могут быть задействованы в незаконной деятельности. Часто бывает так, что машины без номеров или с закрытыми номерными знаками – люксовые автомобили иностранного производства».

Напомним, на заседании Антитеррористической комиссии города Москвы 27 апреля 2017 года был утверждён документ, который разрешает увозить на штрафстоянки автомобили со снятыми или закрытыми номерами, даже если машина припаркована без нарушений: такое транспортное средство рассматривается как потенциально опасное с точки зрения террористической угрозы. С мая 2017 в Москве были эвакуированы более 5,9 тыс. автомобилей без номеров или с подложными регистрационными знаками. При этом некоторые машины находились в розыске.