В Тамбовской области могут построить комплекс по ремонту сельхозтехники за 350 млн рублей

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин и гендиректор ЗАО «Корпорация Малком» Андрей Кузнецов на агропромышленной выставке «Золотая осень 2019» подписали соглашение о строительстве станции техобслуживания сельхозтехники за 350 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации. Согласно проекту, будет построен полный комплекс по обслуживанию и ремонту техники общей площадью 4,5 тыс. кв. м. Кроме того, являющаяся официальным дилером производителя Claas компания намерена организовать тестовый полигон и делянки для проведения опытных агроработ общей площадью 50 га. На этих участках планируется не только проводить демонстрационные испытания техники, но и отрабатывать технологии почвозащитного земледелия, дифференцированного внесения удобрений и органического сельского хозяйства.

Александр Прытков