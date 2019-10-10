В белгородской полиции проводят проверку по факту избиения школьником учителя информатики

Белгородские полицейские проводят проверку по факту избиения девятиклассником учителя информатики — 28-летнего Александра Полунина в школе №11. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Об инциденте в школе рассказал в своем инстаграм-аккаунте учитель английского языка 11-й школы Андрей Федотов. «Девятиклассники нашей школы избили до крови по лицу учителя инофрматики нашей школы. Куда катится это все? Из этой системы нужно не просто идти, а бежать», — сообщил господин Федотов. Информация об избиении появилась в соцсети «Вконтакте». Там был опубликован анонимный пост о том, что «на перемене группа подростков в грубой форме насмехалась над молодым учителем информатики, а один из учащихся ударил преподавателя по лицу, разбив ему губу и щеку, также повалил его на пол». «Директор учебного заведения попыталась скрыть вопиющий случай»,— отмечалось там.

В управлении образования администрации Белгорода подтвердили, что «инцидент имел место». По данным пресс-службы мэрии, «в кабинете информатики в ответ на замечание подросток ударил педагога». Чиновники пояснили, что администрация школы «незамедлительно» пригласила родителей школьника, было проведено служебное расследование. «Подросток и его родители принесли учителю извинения. В настоящее время с подростком ведёт работу отдел по делам несовершеннолетних УМВД по городу Белгороду»,— пояснили в управлении.

Мария Литвинова