В Нижнем Новгороде будут развивать футбол, скейтбординг и регби Соглашения об этом подписаны на форуме «Россия – спортивная держава».

Глава Нижегородского региона Глеб Никитин в рамках форума «Россия – спортивная держава» подписал соглашения с министерством спорта РФ, российским футбольным союзом, а также с президентом федерации скейтбординга России Ильей Вдовиным и председателем попечительского совета федерации регби России Игорем Артемьевым.

В части развития футбола предполагается создание центров подготовки футболистов.

Для развития скейтбординга и регби продолжат создать необходимую инфраструктуру, в том числе в областных центрах.

Напомним, что похожие цели озвучивались при запуске программы строительства ФОКов.