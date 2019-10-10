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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

В Нижнем Новгороде будут развивать футбол, скейтбординг и регби

Соглашения об этом подписаны на форуме «Россия – спортивная держава».

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Глава Нижегородского региона Глеб Никитин в рамках форума «Россия – спортивная держава» подписал соглашения с министерством спорта РФ, российским футбольным союзом, а также с президентом федерации скейтбординга России Ильей Вдовиным и председателем попечительского совета федерации регби России Игорем Артемьевым.


В части развития футбола предполагается создание центров подготовки футболистов.

Для развития скейтбординга и регби продолжат создать необходимую инфраструктуру, в том числе в областных центрах.

Напомним, что похожие цели озвучивались при запуске программы строительства ФОКов.

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