Levi`s запускают образовательную программу для молодых музыкантов с Noize MC

18 ноября стартует Levi`s Music Project — образовательная программа для молодых музыкантов в возрасте от 15 до 21 года на базе Moscow Music School. В специальной студии Levi`s на протяжении шести месяцев участники будут посещать практические и теоретические занятия с кураторами. Специализация курса — «Написание песен» (songwriting). Проект запускается в партнерстве с главной рок-звездой русского хип-хопа Noize MC.

«Классическое музыкальное образование у нас в стране развито достаточно сильно, а вот каких-то образовательных учреждений и проектов, которые помогли бы начинающим музыкантам освоить именно сферу актуальной музыки, практически не существует, и я рад, что появляются такие платформы, как Levi`s Music Project, которые справляются с этой задачей»,— говорит Noize MC.

Конкурсный отбор пройдет в несколько этапов: с 9 по 31 октября будет осуществляться сбор заявок на сайте проекта, а с 12 по 14 ноября пройдут прослушивания участников. В жюри — Noize MC, кураторы Moscow Music School и представителей бренда Levi`s. 15 ноября будут объявлены финальные результаты и студенческий состав проекта в количестве 16 человек.