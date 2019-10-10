Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие торги пройдут в доме Друо и какая роль отведена комиссарам-призерам в аукционной системе Франции.

Не часто в последнее время за рубежом проводятся специализированные аукционы русского искусства. Поэтому каждый такой случай достоин отдельного рассмотрения. Когда-то дом Друо (Hotel Drouot), гигантская торговая площадка в самом центре Парижа на одноименной улице, проводил по несколько «русских аукционов» в месяц. Во Франции, я когда-то рассказывал об этом, создана сложная система аукционных торгов: существует сотня или более аккредитованных госорганами комиссаров-призеров — это то, что в остальном мире именуется, собственно, аукционными домами.

Понятие «комиссар-призер» включает и экспертов, и составителей торгов и каталогов, и аукционаторов — все элементы большого арт-бизнеса, кроме помещения аукционного зала обычно. Зал как раз предоставляет дом Друо — такая надстройка над действующими аукционистами. Так исторически повелось у галлов. Так вот, самые разные комиссары-призеры торговали русскими предметами и произведениями искусства, а Tajan вообще держал целый русский отдел в своей структуре.

Эти времена прошли и, боюсь, не повторятся уже. Оперируют на рынке другие. Вот комиссар-призер Mirabaud-Mercier уже 11 октября в 12 часов по Москве начинает распродажу «Частной коллекции русского искусства» в зале №4 в доме Друо. 10 октября там же открыта предаукционная выставка. Структура Mirabaud-Mercier, кстати, сравнительно молодая, основана в 2010 году бывшим адвокатом, к которому присоединилась бывший сотрудник Christie’s и Tajan. Торгуют они всем антиквариатом, который появляется в поле зрения. Вот перечисление прошедших осенне-летних торгов: «Афиши и иллюстрации», «Ковры», «Таксидермия», Bijou (то есть, безделушки, украшения), «Вина».

Теперь нашлась частная коллекция русского искусства: иконы, мебель, прикладное, графика. Можно выделить пастель Александра Яковлева «Портрет принца Бум Лиема» с оценкой в €4-6 тыс. Гуашь Леона Бакста к постановке «Шахерезады» за 5-7 тыс. Или самый дорогой лот, оцененный в €25-30 тыс. Крест ордена Александра Невского работы мастерской Кейбеля.