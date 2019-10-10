Экс-руководитель воронежского департамента аграрной политики получил 30 тыс. рублей штрафа

Ленинский райсуд Воронежа прекратил уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального департамента аграрной политики Александра Квасова и назначил ему штраф, следует из судебной документации. Согласно картотеке суда, господин Квасов обвинялся в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Как уточнили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе суда, заседание проходило в закрытом режиме, поэтому его фабула не раскрывается. Сумма судебного штрафа в доход государства составила 30 тыс. руб.

Как сообщают «Вести Воронеж», к экс-чиновнику возникли претензии из-за распределения субсидий для аграриев: якобы он узаконил субсидию в размере 3 млн руб. сельхозпроизводителю, который произвел меньше предусмотренных 3 тыс. т молока. Александр Квасов предпочел не комментировать ситуацию. По данным “Ъ-Черноземье”, нарушившее условие крестьянско-фермерское хозяйство возместило ущерб, а разночтения в документах и стали причиной внимания силовиков. Напомним, Александр Квасов возглавлял департамент с ноября 2015 по сентябрь 2018 года, покинул должность по собственному желанию.

Александр Прытков, Олег Мухин