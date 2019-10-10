ММК-МЕТИЗ реализует инвестпрограмму стоимостью более 5 млрд рублей

ММК-МЕТИЗ продолжает реализацию инвестпрограммы стоимостью более 5 млрд рублей

На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе (ММК-МЕТИЗ, входит в группу компаний Магнитогорского металлургического комбината) продолжается реализация масштабной инвестиционной программы с общим объемом финансирования более 5 млрд руб. Об этом рассказал на прошедшей в Москве VIII Общероссийской конференции «Проволока-крепеж'2019» старший менеджер управления перспективного развития и технического перевооружения ОАО «ММК-МЕТИЗ» Константин Куранов.

Программа рассчитана на 2017-2020 годы. Она включает в себя концентрацию производства на одной площадке (сейчас их две) для повышения эффективности использования площадей и значительного снижения расхода энергоносителей. За два с половиной года перенесено 120 единиц оборудования. Полное прекращение производства продукции на калибровочной площадке запланировано на IV квартал этого года. В результате выполнения программы планируется также развитие энергетической инфраструктуры с внедрением современных энергоэффективных технологий и оборудования. Программа развития также включает ввод в эксплуатацию 75 единиц нового высокотехнологического оборудования по производству крепежа, проволоки и канатов, а также калиброванной стали. В результате реализации проекта до 2025 года планируется произвести продукции на 39 млрд руб. В этом году на ММК-МЕТИЗ также реализуется крупный проект – ввод в эксплуатацию комплекса немецкой фирмы EJP по производству бунтового и пруткового калиброванного проката мощностью 36 тыс. т. в год. Общий размер инвестиций составил более 600 млн руб. В IV квартале этого года реализуются проекты по расширению производства продукции с цинковым покрытием. На 2020 год на ММК-МЕТИЗ запланирован ввод в строй еще четырех производственных комплексов: в первом квартале будут смонтированы колпаковые печи для сфероидизирующего отжига калиброванного проката. Их запуск будет способствовать импортозамещению и увеличению производства автокомпонентов в России.