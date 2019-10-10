Потребительские цены в Прикамье незначительно снизились

В сентябре 2019 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 99,75%. Такие данные приводит Пермьстат. В продовольственном секторе в среднем на 6,38% снизилась стоимость плодоовощной продукции. Индексы цен на картофель и овощи сложились в диапазоне от 67,74% до 117,85%. Груши и апельсины подорожали на 5,55% и 25,10% соответственно. Цена винограда, бананов, яблок, напротив, снизилась на 3,68–15,14%. В истекшем месяце выросла на 0,91–1,38% стоимость кулинарных изделий из птицы, консервов мясных для детского питания, колбас полукопченых и варено-копченых.

На потребительском рынке непродовольственных товаров индекс цен в сентябре 2019 года составил 100,12%. Увеличилась на 2,24–3,66% стоимость 1 г золота в обручальных кольцах, жидких чистящих и моющих средств, машин швейных, туши для ресниц, красок для волос, ноутбуков, мыла хозяйственного, часов-будильников, сковородок с антипригарным покрытием.

В сфере оказания услуг населению стали дороже в среднем на 0,14–3,13% отдельные виды бытовых услуг, на 1,74% — занятия в плавательных бассейнах, на 1,84% — услуги гостиниц и прочих мест проживания. Традиционно в сентябре выросла на 1,02–16,98% стоимость услуг в системе образования.

В сентябре подешевели на 0,53–16,23% наблюдаемые туры и экскурсионные поездки в зарубежные страны, на 4,36% — билеты в театры. Снизилась на 1,91% плата за пользование потребительским кредитом.