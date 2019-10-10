В Челябинской области появилась четвертая вертолетная площадка для санавиации

В Кыштыме, на территории районной больницы, начала работать площадка для санитарной авиации. Ранее аналогичные объекты появились в Катав-Ивановске, Миассе и Кунашаке, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Санитарная авиация работает в Челябинской области с мая 2019 года. Пациентов, нуждающихся в экстренной медпомощи, доставляют из отдаленных районов в больницы третьего уровня для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Сейчас в регионе работают два вертолета, базирующиеся в Челябинске и в Магнитогорске. Всего с мая успешно эвакуировали 158 человек, в том числе 21 ребенка до 3 лет.