К спору между УПРАВИС и уральским краеведом в Екатеринбурге привлекли архитекторов

Судья арбитражного суда Свердловской области Олеся Бадамшина привлекла соавторов памятника основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину к рассмотрению резонансного дела по иску ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) к президенту краеведческого фонда «Наш Урал» Марине Чеботаевой.

Кроме скульптора Петра Чусовитина, теперь в качестве третьих лиц в деле участвуют наследники соавторов памятника внук архитектора Алексея Овечкина — Олег Овечкин и дочь архитектора Германа Дубровина — Наталия Анфалова. Суд не принимал решения об их привлечении в течение нескольких заседаний, хотя об этом просили ответчики. Как сообщила “Ъ-Урал” юрист госпожи Чеботаевой Марина Иванова, истец сам направил ходатайство об их участии, хотя до этого настаивал: «доказательств тому, что архитекторы принимали участие именно в творческом процессе создания изобразительного искусства, нет». Следующее заседание в Свердловском облсуде назначено на 7 ноября.

Напомним, УПРАВИС требует взыскать с госпожи Чеботаевой 40 тыс. руб. за якобы незаконное использование изображений памятников в путеводителе. В доказательство истец предоставил заключенные договоры с одним из авторов памятника основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину — скульптором Петром Чусовитиным, а также с наследницей скульптора Андрея Антонова — автором памятника писателю Мамину-Сибиряку — Татьяной Колпаковой. На одном из заседаний представители защиты подали в суд встречный иск о том, что истец не имеет исключительных прав на произведения из-за заключенных договоров «только с одним автором». Ранее в процесс по иску был уже вовлечен соавтор памятника Мамину-Сибиряку Борис Демидов.

Напомним, в течение последнего года Свердловский арбитражный суд и арбитражный суд Пермского края частично удовлетворили три аналогичных иска УПРАВИС к издательскому дому «ФестХэнд», компании «Евразия» и индивидуальному предпринимателю Борису Эренбургу. По решениям 17 арбитражного апелляционного суда от сентября-октября 2019 года, все три дела возвращены на новое рассмотрение по существу с привлечением к участию в деле архитекторов и наследников. Ближайшее заседание — по делу компании «Евразия» — состоится 15 октября.