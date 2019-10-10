Налоговая отсудила у компании Группы «СВЭЛ» 21 млн рублей за сомнительную сделку

ООО «Свердловэлектро — Силовые трансформаторы» (входит в Группу «СВЭЛ», производитель электротехнического оборудования) не смогло оспорить доначисление компании 21,6 млн руб. налогов, пеней и штрафов. Как указано в материалах Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, в 2018 году инспекторы межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 10 провели в «Свердловэлектро — СТ» выездную проверку уплаты налогов. Инспекторы пришли к выводу, что компания не доплатила в бюджет 16,2 млн руб. налога на прибыль за 2014-2016 годы. Также ФНС доначислила на недоимку пени и штраф.

Поводом для претензий налоговиков стала аренда «Свердловэлектро — СТ» шести мостовых кранов у индивидуального предпринимателя Козыренко Д.В. за 81 млн руб. «Заключение договора аренды мостовых кранов не было обусловлено разумными экономическими причинами и целями делового характера, а было направлено исключительно на получение обществом необоснованной налоговой выгоды и увеличения расходов», — пришли к выводу в МИФНС.

Изначально собственником мостовых кранов являлось ОАО «Уралхиммаш». Затем с помощью заключения цепочки сделок они оказались в собственности у ИП Козыренко Д.В. При этом помещения, где краны монтировались и с которыми эти краны «неразрывно связаны», «Уралхиммаш» передал в собственность «Свердловэлектро — СТ». «Мостовые краны не демонтировались и не перемещались независимо от смены собственников с 2006 года по настоящее время и являются собственностью «Свердловэлектро-СТ», — установили налоговики.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали доводы ФНС. По словам партнера, руководителя налоговой практики юридической фирмы «Арбитраж.ру» Дениса Черкасова, в рамках налогового контроля совершенные налогоплательщиком сделки проходят ряд тестов, одним из которых является тест деловой цели. При этом под особое внимание налоговиков попадают сделки с взаимозависимыми лицами. «В ситуации, когда имущество переходит в собственность по цепочке между аффилированными лицами, фактически не выбывая из владения налогоплательщика, а затем сдается в аренду налогоплательщику, существует высокий риск, что расходы налогоплательщика на аренду могут быть не признаны для целей налогообложения. Этого риска налогоплательщик может избежать, только если сделка реальная, обусловлена разумными экономическими причинами и целями делового характера», — пояснил Денис Черкасов. При налоговом злоупотреблении, как правило, сделка не проходит тест на реальность и деловую цель.

Алексей Охлопков