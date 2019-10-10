Сбербанк и Башкирия определились с проектами

Сбербанк и Правительство Башкирии утвердили дорожную карту по реализации совместных проектов. Документ детализирует подписанное летом на ПМЭФ – 2019 соглашение о сотрудничестве между регионом и банком. План мероприятий включает работу над реализацией программ республиканского значения, в том числе вопросы цифровизации и внедрения новых технологий.

«Дорожная карта определяет основные проекты, которые мы реализуем совместно с правительством Башкирии, – отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Олег Ганеев. – В рамках сотрудничества банк предоставит республике возможность применить современные технологии и инструменты, которые помогут правительству проводить более эффективную политику во всех сферах».

Всего в дорожную карту вошли семь направлений. В их числе – участие банка в реализации важных для республики инвестиционных проектов, совместные мероприятия с фондом развития и поддержки малого предпринимательства РБ, расширение сотрудничества в рамках организации и совершенствования модели ЦОУ (Центров оказания услуг) для бизнеса. Четвертая точка соприкосновения – повышение финансовой грамотности населения – эту работу банк проводит вместе с министерством образования региона.

Планом мероприятий также предусмотрены проекты цифровизации инфраструктуры Башкирии с использованием сервисов экосистемы Сбербанка, включая системы искусственного интеллекта. В частности, в медицинской сфере планируется внедрение речевых технологий для дистанционной постановки диагнозов пациентам; в сфере безопасности – использование технологии распознавания лиц через камеры видеонаблюдения.

Еще одно направление – использование облачных технологий Сбербанка. «Республике не нужно будет тратить ресурсы на поддержание инфраструктуры, больших компьютерных мощностей и серверов, поскольку можно воспользоваться нашими облачными решениями, где мы будем гарантировать как наличие необходимых мощностей, так и кибербезопасность», – пояснил Олег Ганеев.

Все это предоставит региону новые возможности по управлению и оптимизации различных процессов, позволит сэкономить бюджетные средства и повысить качество жизни населения.

«Радий Хабиров подписал указ, который ставит очень большие и серьезные задачи социально-экономического развития на первую пятилетку. Планируется увеличить объемы ВРП с полутора триллионов рублей до двух триллионов. Для достижения этих целей республике нужны очень серьезные партнеры, которые, с одной стороны, помогли бы привлечь инвестиции, с другой – сами находились и развивались внутри республики. Сбербанк здесь наиболее подходящий партнер», – подчеркнул исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Башкирии Андрей Назаров.

Курировать ход реализации совместных проектов будет постоянно действующая рабочая группа, в которую вошли и представители центрального аппарата Сбербанка.