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Фото: Андрей Абрамов

Выбран подрядчик на создание 7,4 тысяч платных парковочных мест

В создание 60 парковок будет инвестировано 200 миллионов рублей.

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В Нижнем Новгороде выбрали подрядчика, который займется созданием сети платных парковок. Открытые торги на осуществление деятельности выиграло ООО «Актив городских технологий».


Инвестору предстоит вложить около 200 миллионов рублей в создание 7,4 тысяч парковочных мест. В рамках 12-летней концессии фирма будет отчислять 36,5% выручки в городскую казну. Около 60 парковок появятся в Нижегородском, Ленинском, Советском и Канавинском районах Нижнего Новгороде. Кроме того, на проспекте Гагарина создадут центр мониторинга и управления парковками.

Сопредседатель Нижегородской региональной общественной организации «Автодвижение» Александр Дейч позитивно оценивает создание большого числа платных парковочных мест в городе, но обращает внимание на необходимость сохранения и бесплатных парковок.

Заказчиком работ по созданию сети платных парковок выступает администрация Нижнего Новгорода. Кроме будущего победителя, в конкурсе приняли участие ПАО «Ростелеком» и ООО «Проф-ИТ Сити Паркинг».

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