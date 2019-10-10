Выбран подрядчик на создание 7,4 тысяч платных парковочных мест В создание 60 парковок будет инвестировано 200 миллионов рублей.

В Нижнем Новгороде выбрали подрядчика, который займется созданием сети платных парковок. Открытые торги на осуществление деятельности выиграло ООО «Актив городских технологий».

Инвестору предстоит вложить около 200 миллионов рублей в создание 7,4 тысяч парковочных мест. В рамках 12-летней концессии фирма будет отчислять 36,5% выручки в городскую казну. Около 60 парковок появятся в Нижегородском, Ленинском, Советском и Канавинском районах Нижнего Новгороде. Кроме того, на проспекте Гагарина создадут центр мониторинга и управления парковками.

Сопредседатель Нижегородской региональной общественной организации «Автодвижение» Александр Дейч позитивно оценивает создание большого числа платных парковочных мест в городе, но обращает внимание на необходимость сохранения и бесплатных парковок.

Заказчиком работ по созданию сети платных парковок выступает администрация Нижнего Новгорода. Кроме будущего победителя, в конкурсе приняли участие ПАО «Ростелеком» и ООО «Проф-ИТ Сити Паркинг».