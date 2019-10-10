В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный форум для предпринимателей

15 октября в Ростове-на-Дону в рамках Федерального проекта «Популяризация предпринимательства» пройдет форум «Мой Бизнес». Мероприятие состоится в конгресс-холле ДГТУ и соберет более 1500 человек. Участие в форуме – бесплатное.

Формат мероприятия предполагает однодневную деловую программу, основной темой которой станут особенности открытия своего дела с нуля, новые технологии для бизнеса и меры государственной поддержки предпринимательства. Кроме того, спикеры расскажут личные истории успеха, поделятся с гостями форума правилами жизни успешных предпринимателей, секретами построения эффективной команды, и другой полезной информацией. В режиме нон-стоп на сцене выступят более 10 спикеров, в числе которых – представители федеральных и региональных органов власти, лидеры мнений, действующие бизнесмены.

В форуме «Мой Бизнес» запланировано участие представителей правительства Ростовской области, а также Яны Куриновой, директора АНО «РРАПП» — управляющей организации центров «Мой бизнес» в Ростовской области.

В числе спикеров форума:

Роман Тарасенко - Маркетолог, специалист по увеличению продаж, бизнес-тренер и консультант.

Юлия Ракова - Директор по маркетингу GetResponse Россия.

Дмитрий Ащепков – Предприниматель, бизнес-тренер, бизнес-консультант.

Также личным опытом и мотивацией в создании своего дела с участниками Форума поделятся Вадим Щербак, совладелец и генеральный директор группы компаний ИНПК, основатель бизнес-сообщества Эквиум в Ростове-на-Дону, Вера и Екатерина Мирошниченко, основатели и соучредители Компании ЕМi, Михаил Плужников, серийный предприниматель, основатель и владелец ООО «Аврова», управляющей компании сети Ростовских фитнесс-клубов WorldClass и Фитрон, Максим Казанцев, основатель федеральной сети батутных клубов Cosmica и другие эксперты и спикеры.

Стоит отметить, что до конца текущего года по всей России в рамках Федерального проекта «Популяризация предпринимательства» пройдут масштабные форумы «Мой бизнес», которые объединят представителей самых разных социальных групп для того, чтобы рассказать, как открыть свое дело, сделать успешнее уже существующий бизнес, где взять мотивацию и какими мерами государственной поддержки могут воспользоваться предприниматели.

Дата форума: 15 октября

Место: Конгресс-холл ДГТУ, Площадь Гагарина, 1

Сайт: https://мойбизнес.рф/events/rostov/

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