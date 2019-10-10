Начальника районного ГИБДД в Челябинской области подозревают в превышении полномочий

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении начальника отдела ГИБДД ОМВД России по Катав-Ивановскому району. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст.2 86 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, в июле этого года начальник районного ГИБДД приказал по телефону подчиненному инспектору не привлекать к административной ответственности водителя, который был временно лишен права управления автомобилем. Сотрудник Госавтоинспекции, находившийся в зависимом положении, выполнил незаконное указание.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые вместе с управлением собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. Расследование продолжается.