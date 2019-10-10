В аэропорт Краснодара из-за тумана выслан дополнительный рейс

Сегодня, 10 октября, по состоянию на 11:30 в Международный аэропорт Краснодар прибыл запасной рейс «Уральских авиалиний». Он следовал из Ташкента, сообщили в пресс-службе «воздушной гавани».

Утром из-за тумана на вылет были задержаны семь рейсов. В их числе - четыре рейса в Москву («Победа», S7 Airlines и Utair), рейс авиакомпании «Азимут» в Санкт-Петербург, рейс «Уральских Авиалиний» в Ереван, а также рейс Utair в Сургут.

Перелет Turkish Airlines в Стамбул отменен по решению перевозчика. Два самолета, следовавшие в Краснодар, находятся на запасных аэродромах в Сочи и Анапе (S7 Airlines и Utair из Москвы).

«В 09:33 сняты ограничения по метеоусловиям. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Ожидается, что задержанные рейсы будут обслужены до 12:30», - сообщают в пресс-службе аэропорта.

Василий Хитрых